Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile başladı. Sporcular, bu sabah son hazırlıklarını tamamladıktan sonra yelkenlerini Marmara Denizinin serin sularına bıraktı.

Tekirdağ’da düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışlarına; Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye’den 313 sporcunun katılıyor. 5 gün sürecek yelken yarışları sonucunda dereceye giren ülkenin sporcularına çeşitli ödüller verilecek.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor