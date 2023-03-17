Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Millet Bahçesi’nin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Marmara Denizi’ne sıfır Millet Bahçesi’nin inşaatının tamamlanması ve hizmete açılması ile birlikte, bölge halkı geniş bir sosyal alanın keyfini çıkaracak.

"Şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olsun"

70 dönümlük alana yayılan Millet Bahçesi’ni inceleyen Başkan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi’nin, Süleymanpaşalıların yanı sıra çevre ilçe ve şehirlerden gelecek misafirlerin de kullanımına sunulacak önemli bir sosyal alan olacağını belirtti. Yüksel, "Trakya’nın tek Millet Bahçesi Tekirdağ’da, Süleymanpaşa’da çok yakında açılıyor. Altınova Mahallemizde inşa edilen Millet Bahçesi, yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alana sahip. Projede gelinen aşamayı ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledik ve kısa süre içinde hizmete açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Yüksel, ayrıca Millet Bahçesi’nin spor alanları, yürüyüş yolları ve oyun parkları gibi birçok farklı sosyal aktivite alanını barındıracağını da sözlerine ekledi.