Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları kırmızı yosunla kaplandı

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları kırmızı yosunla kaplanırken, balıkçılar bu durumun normal olduğunu endişelendirecek bir durum olmadığını belirtti.

Marmara Denizi’nin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları kırmızı yosunla kaplandı. Kırmızı yosunla karşılaşan vatandaşlar bu durum karşısında endişelenirken, bölgede balıkçılık yapan vatandaşlar ise kırmızı yosunların zaman zaman etkili olan fırtına ile geldiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkçı Erdal Coşkunçay, "Hava muhalefetinden dolayı herhangi bir sıkıntısı yok. Denizin kendi yosunu. Sert fırtınalardan dolayı kıyılara yakın olan taşların dibindeki yosunlar dalgaların vermiş olduğu etkiyle kıyılara vurmaktadır. Al diyor sana herhangi bir sıkıntısı yok ters fırtınayla birlikte geri denize dönerler" dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise açıklamasında, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını ifade ederek, "Poyraz son günlerde etkili olması nedeniyle yosunlar arttı. Tekrar havaların sakinleşmesiyle yosunlarda dağılacaktır. Vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok" diye konuştu.