Marmara Denizi ulaşımına Poyraz engeli: Balıkçılar limana döndü

Marmara Denizi’nde etkili olan Poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, 12 metrenin altındaki tekneler limana sığındı.

Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran Poyraz nedeniyle dalga boyu artarken özellikle Süleymanpaşa açıklarında avcılık faaliyetini sürdüren 12 metrenin altındaki küçük balıkçı tekneleri, can güvenliği açısından limanlara çekilmek zorunda kaldı. Balıkçılar, fırtınanın geçmesini beklediklerini ve denize açılmanın şu an için tehlikeli olduğunu belirtti.

Rüzgarın şiddeti nedeniyle balıkçı barınağında yoğunluk yaşanırken, bazı tekne sahipleri ağlarını toplamaya çalıştı, bazıları ise teknelerini halatlarla sabitleyerek güvenliğe aldı. Meteoroloji yetkilileri Poyrazın etkisini akşam saatlerine kadar sürdüreceğini bildirirken, balıkçılar da denize açılmak için hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Öte yandan, büyük tekneler ise müsilaj sebebiyle erken paydos etme kararı almıştı.