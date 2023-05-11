Marmara Denizi ulaşımına Poyraz engeli

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarında demirlerken, faaliyetlerine devam eden 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri de limana döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra bu sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz etkili oluyor. Poyraz sebebiyle Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında oluşan dalgalar zaman zaman iç kesimlere kadar vurmaya başladı. Öte yandan, fırtınayla birlikte oluşan poyraz nedeniyle çok sayıda küçük balıkçı, teknesini Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı’nda rıhtıma bağlayarak fırtınanın dinmesini bekliyor. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 gündür Poyraz esiyor. Yapılan uyarılarda 2 gün sonra yani cumartesi günü etkisini kaybedeceğini biliyoruz. Süleymanpaşa’da faaliyetlerine sürdüren 12 metrenin altında teknelerin sahibi balıkçı arkadaşlarımız, Tekir, istavrit, çinekop gibi balıkları tutarak faaliyetlerine devam edeceklerdir. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edeceklerdir" dedi.