Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi'nde oluşan poyraz fırtınası sebebiyle çok sayıda balıkçı teknesi denize açılamadı. Poyraz sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Marmara Denizi’nde oluşan poyraz fırtınası sebebiyle çok sayıda balıkçı teknesi denize açılamadı. Poyraz sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bu sabah Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu. Poyraz fırtınasının etkili olması sebebiyle Tekirdağ’da bulunan birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Diğer yandan uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirleyerek fırtınanın geçmesini bekliyor.

Fırtınanın Perşembe günü etkisini yitirmesi bekleniyor.