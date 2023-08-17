Marmara depreminin 24. yılında acılar hala dün gibi taze

17 Ağustos 1999 Depremi’nin merkez üssü Gölcük’te, deprem şehitlerini anma programına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, “Bugüne kadar farklı ülkelerde yardımlara katılan ve insani yardımlar bakımından dünyanın en cömert ülkesi kabul edilen, ülkemizin yıllar içinde kurduğu dostlukların, kurduğu köprülerin ne denli güçlü olduğunu bu vesileyle bir kez daha tecrübe ettik” dedi.

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Düzce’de yıkıma sebep oldu. 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. Depremin 24. seneyi devriyesi sebebiyle ilçeye bağlı kavaklı sahilinde anma programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program dualar ile devam etti. Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Eski KBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Rusya Başkonsolos Vekili Adrey Buravov, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Salih Bıçak, Garnizon Komutanı Albay Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Radiye Sezer, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, bilim adamları, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“122’nin üzerinde orta hasarlı ya da metruk olan bina yıkıldı”

Şehirlerin sağlam temellerde inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “17 Ağustos’ta meydana gelen depremin üzerinden 24 yıl geçti. Bu 24 yıllık süre içerisinde şehrimizde şu an bulunduğumuz alan dahil neredeyse imar edilmeyen, yeniden ihya edilmeyen bir alan kalmadı. Zor koşullarda mücadele ederek şehri tekrar eski haline getirdiler diyemeyeceğim çünkü daha iyi bir noktaya geldi. Allah’ın izniyle de daha iyi bir noktaya gelecek. Şimdi de başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere yine yöneticilerimizin, devletimizin gayretiyle çarşı merkezde halihazırda başlayan kentsel dönüşümde olduğu gibi imar faaliyetleri devam ediyor. Daha önce de yine eski sanayide, Denizevler’de, kentsel dönüşüm tamamlanmıştı. Yine bu dönem Gölcük için söylüyorum bu rakamı, 122’nin üzerinde orta hasarlı ya da metruk olan bina yıkıldı, enkazı kaldırıldı” dedi.

“Yaklaşık yüzde 15’inin taraması tamamlandı”

Deprem öncesinde tedbir alan şehirlerin bulunduğu bir ülke olmak istediklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “250 bin yapı var şehrimizde. Konut anlamında ifade ediyorum ayrı, bağımsız daireden bahsetmiyorum. Binadan bahsediyorum bunların tamamı büyükşehir belediyemiz, 2 üniversitemiz inşaat mühendisleri odamız ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla birlikte valiliğimizin desteğiyle taranmaya başlandı. Yaklaşık yüzde 15’inin taraması tamamlandı. İnşallah 9 aylık bir zaman zarfında, tamamını bitireceğiz. Risk haritası çıkarıldıktan sonra da dönüşümle ilgili adımlar atılacak. 7 noktada kentsel dönüşüm çalışması kentimizde Çevre Bakanlığımız eliyle yürütülüyor” diye konuştu.

“30 okulumuzu yapmış olduğumuz takiplerden sonra boşaltacağız”

Depremzedeler için seferber olduklarını ifade eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bin 500 kamyon, 217 vagon, 3 gemi ve 451 bin gıda paketinden bahsediyoruz. 424 bin koli sudan ve inanılmaz bir yardım kampanyasından bahsediyoruz. Bizim hesaplamalarımıza göre 2 milyar TL’yi aşan bir yardımı bölgeye kayıtlı olarak aktardık. Afete dirençli toplum oluşturması hedefini ortaya koyuyoruz. 30 okulumuzu yapmış olduğumuz takiplerden sonra boşaltacağız. 2020’den itibaren 553 sınıflı 46 okulumuzu tamamen yeniledik ve eğitim öğretime açtık. 133 sınıflı okulumuzun inşaatı devam ediyor, yakın bir sürede teslim edeceğiz. 240 sınıfın ihalelerini yaptık. Yer teslim çalışmaları devam ediyor. Ayrıca on beş okulumuzun güçlendirme toplantısını yaptık. En geç 20 Eylül olmak üzere bütün güçlendirme çalışmaları bitirilmiş olarak eğitim ve öğretime artmış olacağız. Bütün kamu binalarını elden geçiriyoruz. Başta okullarımız olmak üzere özellikle depreme ve afete dayanıklı kamu kurum ve kuruluşlarını ortaya koyuyoruz. Şehrimiz kayıtlı 40 bin 100 depremzede kardeşimize ev sahipliği yaptık. Onların her türlü ihtiyaç ve sorununu karşıladık. Sosyal marketten 17 bin kardeşimiz Kocaeli’de istifade etti” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin yıllar içinde kurduğu dostlukların, kurduğu köprülerin ne denli güçlü olduğunu bu vesileyle bir kez daha tecrübe ettik”

Gösterilen dayanışma dolayısıyla uluslararası topluma minnettar olduğunu ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, “Toplamda 90 ülkeden 12 bine yakın arama kurtarma ekibinin ülkemize gelmesini, koordinasyonunu sağladık. 26 ülkeden 36 sahra hastanesini ülkemizde kurulmasını sağladık. Acil barınma ihtiyaçları çerçevesinde yurt dışından 500 binden fazla çadırı tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte organize ettik. Dünya çapında tüm büyükelçilerimiz ve başkonsolosluklarımız da depremzedelerimizin yaralarını sarmak için yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte seferber oldular. Tüm dış temsilciliklerimiz ihtiyaç duyduğunuz yardımları en hızlı şekilde ülkemize ulaştırılmasını, sağladılar. Dünyanın her yerindeki dış temsilciliklerimizden hesaplarında toplanan maddi ve on binlerce ton yardımın, deprem bölgesindeki ihtiyaçları için koordinasyonunu sağladık. Birleşmiş Milletler’in depremin ardından ilan ettiği acil çağrı çerçevesinde 500 milyon dolar fazladan destek sağlayarak oradaki insanlarımızın acil ihtiyaçlarına karşılık bulmaya çalıştık. 20 Mart’ta Brüksel’de düzenlenen uluslararası bağışçılar konferansında toplam 6 milyar Euro taahhüt olarak açıklandı. Bu taahhütlerin hayata geçirilmesiyle ilgili ülkeler ve uluslararası toplum nezdinde girişimlerimizi devam ederek takibini yapıyoruz. Bugüne kadar farklı ülkelerde yardımlara katılan ve insani yardımlar bakımından dünyanın en cömert ülkesi kabul eden, ülkemizin yıllar içinde kurduğu dostlukların, kurduğu köprülerin ne denli güçlü olduğunu bu vesileyle bir kez daha tecrübe ettik” dedi.

“Biz Türkiye’nin bu yardımını hiçbir zaman unutmuyoruz”

Japonya ve Türkiye’nin sıklıkla deprem meydana gelen ülkeler olduğunu belirten Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, “Japonya depremin acısını üzerinden kaldırırken, Türkiye’de benzer büyüklükte deprem oldu, hepimiz şoke olduk. Japonya, Türkiye’de deprem olduğunu öğrendikten sonra 30 kişilik arama kurtarma ekibini gönderdi. Depremde yaralananların tedavisi için tıbbi ekipleri de gönderdi. Depremde hasar gören alt yapının onarılması için uzman ekipler göndererek kalınma planı yapılasını sağladı. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen büyük depremde bu sefer Türkiye’den Japonya’ya arama kurtarma ekibi gönderildi. Yabancı ülkeler arasında en uzun süre duran ekip Türkiye oldu. Biz Türkiye’nin bu yardımını hiçbir zaman unutmuyoruz” şeklinde konuştu.

“Deprem bölgesindeki konut yapılanması 1 yıl içinde bitecek”

1999 depreminde 9 saat göçük altında kalan AK Parti Kocaeli Milletteki Sadettin Hülagü, “Kahramanmaraş depremi sabahı yaklaşık 3-4 saat sonra devlet bütün güçleriyle, binlerce yardım toplanarak deprem bölgesinin yaraları sarıldı. İnşallah cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan deprem bölgesindeki konut yapılanması 1 yıl içinde bitecek. Depremde 3 ay kadar çadırda yaşadım, çadırda yaşamanın ne olduğunu biliyorum. Yemek, içmek ve banyo ihtiyacının ne olduğunu yaşamayan bilmez, biz Kocaelililer olarak çok iyi biliyoruz” dedi.