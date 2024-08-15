Marmara Depreminin 25'inci yılında Silivri'de geniş çaplı deprem tatbikatı

Silivri Belediyesi Silivri Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde Marmara depreminin 25’inci yıl dönümünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı tatbikatla, vatandaşlara deprem farkındalığını arttırmayı ve deprem bilinci oluşturmayı hedefleniyor. Yürütülen tatbikatta kullanılan yöntemler, gerçek arama kurtarma anlarını ise aratmadı.

Silivri Belediyesi 17 Ağustos 1999 yılında Marmara denizi açıklarında meydana gelen ve birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Marmara depreminin 25’inci yılı dolayısıyla Silivri Kaymakamlığı ve AFAD iş birliğinde geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta dinleme yöntemi, hassas burunlu köpeklerle arama yöntemi, enkazdan depremzede kurtarma ve yüksekten ip ile yaralı kurtarma gibi birçok arama kurtarma yöntemi gerçekleştirildi. Yapılan tatbikata Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Yapılan tatbikat ise gerçeği aratmazken, tatbikatta enkaz altında arama kurtarma sahneleri canlandırıldı.

“Sadece depreme yapısal olarak hazırlanmanın yanında deprem bilincinin oluşmasında da çalışmalar yapıyoruz”

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Biz bu gün burada 1999 yılında yaşamam Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anarak başlamak istiyorum. Bizim buradaki amacımız depreme hazırlık ve afet konularıyla ilgili bilinç oluşturmak yani ne kadar hayati bir uygulama olduğunu vurgulamak adına Silivri Belediyemizin SAK ekipleriyle bu tatbikatı yapıyoruz. Burada devletimizin bütün kurumlarıyla ortak bir çalışma yapıyoruz. Ülkemizde sık sık deprem, sel baskınları gibi birçok doğal afetle karşı karşıya kalıyoruz. Silivri’de yaşanan felaketlerden nasibini aldı, özellikle geçtiğimiz yıllarda sel, su baskını ve deprem gibi doğal afetler yaşadık geçen haftalarda da çok büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Bir yıl önce 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremi hatırlarsınız, ben oradaydım orada ki yıkıcı ve içler acısı durumu gördük ve oradaki acıların tekrar yaşanmaması adına ben bir ilçe belediye başkanı olarak özellikle kentsel dönüşüm noktasında çok kararlıyız. Sadece depreme yapısal olarak hazırlanmanın yanında deprem bilincinin oluşmasında da çalışmalar yapıyoruz. Silivri Belediye ekipleri olarak tecrübeli ve hazır bir ekibimiz var. 175 bin tane hemşerimizi deprem konusunda bilinçlendirme çalışmalarını yaptık” diye konuştu.

“Sonuna kadar bu çalışmaların arkasında olacağız ve tüm kurumlarla da işbirliği yapmaya hazırız”

Açıklamalarında vatandaşlara eğitim veremeye hazır olduklarını belirten Balcıoğlu, “Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, bütün kurumlarımıza ve bizden bu eğitimleri almak isteyen bütün vatandaşlarımıza gelen eğitimi biz vermeye hazırız. Unutmayalım ki bu tür deprem gibi olaylar doğal olaylardır ama sizler eğer hazırlıksızsanız bu bir tercih meselesidir biz bunun bilincindeyiz, gerek bireysel olarak gerek toplum olarak gerek yerel yöneticiler olarak bunların bilincinde olarak sonuna kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tatbikat yaptığımız bina kentsel dönüşüme girecekti ve yıkım bekliyordu, eğer biz bu binayı yıkmasaydık burada can kayıpları, mal kayıpları olacaktı kötü ve üzücü manzaralarla karşı karşıya kalacaktık. Biz Silivri Belediyesi olarak bu zamana kadar yaklaşık 404 tane binayı kentsel dönüşüm projesi ile yıktık. Ben göreve geldiğimden bu yana 10’un üzerinde binayı aynı kararlılıkta yıkmaya devam ediyoruz. Biz sonuna kadar bu çalışmaların arkasında olacağız ve tüm kurumlarla da işbirliği yapmaya hazırız” dedi.