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- Marmara Ereğlisi'nde demir direğe çarpan otomobil paramparça oldu: Genç kız hayatını kaybetti
Marmara Ereğlisi'nde demir direğe çarpan otomobil paramparça oldu: Genç kız hayatını kaybetti
Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.
Kaza, İstanbul yolu üzeri Marmara Ereğlisi Belediye binası karşısında meydana geldi. Tekirdağ istikametine seyreden Beste Atakur idaresindeki 59 ABA 703 plakalı otomobil, sollama esnasında bir araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yön tabelası direğine çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen otomobilde genç kızın hayatını kaybettiği belirledi. Atakur’un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.