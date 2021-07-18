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Bu plaja erkekler giremiyor

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sadece kadınlara hizmet veren Kadınlar Plajı yeniden açıldı.

Bu plaja erkekler giremiyor
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sadece kadınlara hizmet veren Kadınlar Plajı yeniden açıldı. Erkeklerin alınmadığı plaja kadınlar ilgi gösteriyor. Ülkenin büyük bölümünde sahilleri tehdit eden müsilajın ilk görüldüğü şehir olan Tekirdağ, denizler müsilaj tehlikesinden arınınca vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemek için ilk adresi oldu. Marmaraereğlisi ilçesinde sadece kadınlara hizmet verecek şekilde düzenlenen Kadınlar Plajı da yeniden açıldı. Kadınlara özel olarak hazırlanan plaja erkeklerin girmesine müsaade edilmiyor. Brandalarla genel kullanıma açık plajdan ayrılan bölüm sadece kadınlar tarafından kullanılıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021, 19:16
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