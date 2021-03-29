Yeniçiftlik’te vahşet: Cinayete define kurgusu

Olay, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi kırsal bölgede meydana geldi. İddiaya göre ilçede yaşayan K.K. birliktelik yaşadığı Yeter Yılmaz'la ilçe dışındaki araziye gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile K.K., Yeter Yılmaz'ı silahla öldürdükten sonra bölgede bulunan bir çukura gömdü. K.K. daha sonra Yılmaz'ı öldürdüğü tabancayı da göle atarak, delileri ortadan kaybetmeye çalıştı.
Kısa sürede bölgeye giden jandarma ekipleri, kapatılan çukurda Yeter Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Korkutucu cinayetle ilgili K.K., oğlu A.K. kepçe operatörü Ö.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi.
İHA