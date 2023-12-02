Marmara hamsisinden sonra Karadeniz hamsisinde de bolluk yaşanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde Karadeniz hamsisinin kilosu 50 liraya kadar düştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki tezgahlarda bu hafta, Karadeniz hamsisi bolluğu yaşanıyor. Kilosu 100 liradan satılan Marmara hamsisinin yanında uygun fiyatlı bir alternatif sunan Karadeniz hamsisinin kilosu 50-60 lira arasında satılıyor. Şu an vatandaşın da en çok Karadeniz hamsisini tercih ettiğini belirten Balıkçı Sezgin Acar, bu sene denizlerdeki en bol balığın hamsi olduğunu dile getirdi.

Sezgin Acar, “Bu sene denizden en çok hamsi çıkıyor ve en çok hamsi satıyoruz. Palamut ve çinekop yok denecek kadar az. Palamutun tanesi 125 liradan gidiyor. Diğer yandan istavrit bol çıkıyor. İstavritin kilosu 70 lira” dedi.

“Havalar düzeldi” diye konuşmasına devam eden Sezgin Acar, “Karadeniz’den çok fazla hamsi geldi. Kilosu 50-60 lira arasında değişiyor. Şahane bir hamsi, müşterilerimiz memnun kalıyor” ifadesinde bulundu.

Sezgin Acar, diğer balıkların ise fiyatlarının çok yüksek olduğunu kaydederek, “Mesela tekir ve barbun balığının kilosu 400-500 liraya gidiyor. Hamsiye bu sene şükür ediyoruz. Hamsi bize can verdi. Marmara hamsinin kilosu da 100 liradan satılıyor” dedi.