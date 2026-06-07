Marmara için dalış zamanı! Silivri'de deniz dibi temizliği yapılacak

Silivri Belediyesi, Marmara Denizi’nin korunmasına dikkat çekmek amacıyla 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde kapsamlı bir çevre etkinliğine imza atacak. “Marmara Denizi Günü Deniz Dibi Temizlik Etkinliği” adıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, denizin derinliklerinden çıkarılan atıklar kamuoyuna sergilenecek.

Kurumlar ortak hareket edecek

Etkinlik; Silivri Belediyesi koordinasyonunda, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, Emniyet ve İtfaiye birimlerinin sualtı arama kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Denizden çıkarılan atıklar sergilenecek

Silivri Sahili Zabıta Noktası’nda düzenlenecek program kapsamında dalış ekipleri tarafından deniz dibinde temizlik çalışması yapılacak. Temizlik sırasında çıkarılan atıklar etkinlik alanında sergilenerek deniz kirliliğine dikkat çekilecek.

Başkan Balcıoğlu da katılacak

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da katılacağı etkinlik, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30’da başlayacak. Etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla tüm vatandaşların katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Silivri Belediyesi yetkilileri, Marmara Denizi’nin geleceği için herkesi etkinliğe davet ederek çevre duyarlılığı konusunda ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.