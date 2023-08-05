Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği'nden dev anlaşma

Kocaeli’de girişimci kadın kooperatiflerini bir araya getirmek için üst birlik olarak kurulan ve Türkiye’nin en büyük kadın girişimci birliği haline gelen Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği dev bir anlaşmaya daha imza attı. Dünyaca ünlü Şef Türev Uludağ ile işbirliği anlaşması yapıldı.

Kocaeli’de girişimci kadın kooperatiflerini bir araya getirmek için üst birlik olarak kurulan ve Türkiye’nin en büyük kadın girişimci birliği haline gelen Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği büyümeye ve paydaşları için yeni vizyonlar geliştirmeye devam ediyor. E-Ticaret üzerinden dünya pazarına açılan, Türkiye’nin birçok yerinde girişimci kadın kooperatiflerine tecrübelerini paylaşan, ünlü markaların raflarında yerini alan Birlik, dünyaca ünlü Şef Türev Uludağ ile işbirliği anlaşması imzaladı. Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan ile önceki gün bir araya gelen Uludağ, Birliğin önemli işler başardığını ve bu başarılı çalışmalara katkı sunmaktan mutluluk duyacağını kaydetti. Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, depremzedeler için İskenderun’da kurulan mutfakta Şef Türev Uludağ ve ekibine katkı sunduklarını, burada başlayan ortak çalışmayı artık her alanda devam ettireceklerini belirterek, “Türev Uludağ şefimizle yaptığımız bu anlaşma ile işbirliğimiz her alanda genişleyerek devam edecek. Birliğimize duyulan bu güvenle büyümeye, gelişmeye ve üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.