Marmara'nın müze hayali gerçek oldu

Marmara Adası’nda tarihi Rum Kız Okulu olarak bilinen binayı, ilçe belediyesi ile birlikte restore eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Avni-Jale Özken Marmara Adalar Müzesi” olarak yeniden hizmete açtı. Başkan Yılmaz, tarihi binanın ve içerisinde yer alan eserlerin adaya büyük değer katacağını vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği, Marmara Adası Belediyesi’nin ve Avni-Jale Özken çiftinin oğulları İlter Can Özken’in katkı sağladığı “Avni-Jale Özken Marmara Adalar Müzesi” Marmara Adası’nda hizmete açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri geçmişten gelen tüm güzellikleri ve değerleriyle geleceğe taşımak amacıyla, 2019 yılından buyana 28 tarihi yapıyı restore etti. Marmara Adası’nda keşfedilen arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceği müzenin açılışına; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Adalar Kaymakamı Murat Çiçek, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aksoy: “Hayalimiz gerçek oldu”

Marmara’nın bir hayalini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “1912 yılında Rum Kız Okulu olarak yapımına başlanan Marmara Adası’nın en görkemli yapılarından birisi olan bu bina Büyükşehir Belediyesi ile beraber ortaklaşa olarak başlattığımız çalışmalar neticesinde artık Marmara Adalarına hizmet edecek bir müze olarak anılacaktır. Binanın tahsisini alabilmek koleksiyoner bulmak için çok çaba sarf ettik. Avni hocamız tüm koleksiyonunu bedelsiz olarak eşinin adını taşıdığı müzeye verdi. Avni hocamız hayatını kaybedince oğlu İlter Can Özken’in destekleriyle “Avni-Jale Özken Marmara Adalar Müzesi” Avni hocamızın eserleriyle hizmete açıldı. Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Çiçek: “Adamızın kıymetini biliyoruz”

Marmara Adası’nın; değerlerine, denizine, doğasına, taşına, toprağına sahip çıkmanın çok kıymetli ve çok önemli olduğunu vurgulayan Marmara Adalar Kaymakamı Murat Çiçek, “Adamızda yaşayan insanlarımız çok şükür adamızın kıymetini biliyor. Kıymetli belediye başkanlarımızın sanata ve sanatçıya değer vermesi, tarihi binanın restore edilmesini sağlamaları bu güzel müzemizin adaya kazandırılmasında büyük rol oynadı. Hem Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’a hem de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Uzun ve meşakkatli bir yoldan geçtik

Bir belediye başkanı için en mutlu anlardan bir tanesinin bugünkü gibi sonuç almak olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “ Biz adaya çok farklı vesilelerle farklı zamanlarda geldik. Her adaya geldiğimizde çok güzel bir eser açılışı yapıyoruz. Her seferinde de güzel bir işin diğer başlangıcını yapıyoruz. Müzemizi bu günlere getirmek için uzun ve meşakkatli bir yoldan geçtik. Avni, hocamız hayattayken bütün biriktirdiği eserlerini eşi Jale hanımın adının müzeye verilmesi şartı ile vereceğini söyledikten sonra biz burada ciddi manada çalışmalarımızı başlattık.

Adaya büyük değer katacak

Özken ailesinin bize verdiği eserlerle Marmara Adası’na çok büyük bir değer katıyoruz. Bir yerde müze oluyor olması o yerde yaşam kalitesi ile doğru orantılıdır. Bu müzeyi buraya kazandırmamızı sağlayan başta Marmara Adalar Belediye Başkanımız Süleyman Aksoy olmak üzere tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki; Büyükşehir olarak, Balıkesir’in tarihsel zenginliğine yönelik yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalar şehrimize büyük bir ivme kazandıracak. Balıkesir’in tarihi, Balıkesir’in kültürü, Kuvayi Milliye’nin mirası bize, Büyükşehir’e emanet” dedi.

Müzenin serüveni

Marmara Adasında keşfedilen arkeolojik ve etnografik eserleri sergilemek adına Maliye Hazinesine ait olan Eski Hükümet Konağı, Marmara Belediye Başkanlığına tahsisi yapılmış, müze projesini hayata geçirme aşamasında yapının restitüsyon ve restorasyon projeleri de Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmış, devamında da güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yürütülmüştür. Proje dahilinde müze de Ayasofya Camii’nden Süleymaniye Camii’ne, Zeus Sunağı’ndan Kubbet-üs Sahra Camii’ne kadar birçok mimaride kullanılan Marmara mermerine ve bir Mermer Kenti olan Kyzikos’a özel bir bölüm ayrılmıştır. Marmara mermerinin yanı sıra Ada Kültürü’nü, Marmara’ya değer katan önemli şahsiyetleri ve müze kuruluş serüveninin en önemli isimleri olan Avni-Jale Özken çiftini de kuruluş aşamasında unutmamıştır.