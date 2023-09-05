Marmara'nın son oksijen deposu kayıt ve koruma altına alınıyor

Türkiye İş Bankası, ’Dünya bizim gelecek bizim’ diyerek hayata geçirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Banka’nın Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile geliştirdiği “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesinde Marmara Denizi’nin akciğeri niteliğindeki son deniz çayırları alanlarının haritalandırılarak temizlenmesi ve korunması hedefleniyor.

İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle hayata geçen “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesiyle Marmara Denizi’nin sağlığı için kritik öneme sahip son Posidonia oceanica deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması amaçlanıyor. “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesine ilişkin olarak İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

“Deniz çayırlarına yönelik farkındalığı artırmak önemli”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, “TÜDAV’ın 26 yıldır denizlerimizin korunması için bilimsel bir ağ oluşturarak, ekolojik durumun izlenmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerilerine uzanan pek çok değerli projeye ve çalışmaya imza attığını belirterek, “Şimdi biz de denizlerimizin geleceği için deniz çayırlarının korunması özelinde beraberce çok önemli bir yolculuğa çıktık. Sürdürülebilirlik alanında kalıcı değer oluşturmak için sürecek çalışmalar uzun soluklu olmak durumundadır. Bu proje yaklaşık 2 yılı bulacak. Önceliğimiz tabi ki bu proje ile hedeflediğimiz sonuçların elde edilmesi. Proje ilerledikçe kapsamının genişletilmesi ya da yeni projelere doğru yelken açılması ilgi odağımız olacak. Pek çok alanda özellikle sürdürülebilirlik alanına hizmet etmek üzere teknolojik atılımlara açığız. Bunlardan bir tanesi aslında geçen aylarda Marmara denizine bıraktığımız bilimsel çalışmalarda kullandığımız su altı planörümüz Deniz Kaşifi. Bunun gibi teknolojiye açık odaklarımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bilimsel bilginin artırılması ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamak için iş planlarında sürdürülebilirliği en üst düzeyde ve stratejik öncelikler arasında ele aldıklarını belirten Yalçın, 14. madde olan “Sudaki Yaşam” başlığı altındaki hedeflerin, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için önemine dikkat çekti. Bu amaca yönelik bilimsel bilginin artırılmasına ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ana hedeflerinden biri haline getirdiklerini söyleyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: “İlk olarak yine TÜDAV tarafından 3’üncü kez düzenlenen Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’na ev sahipliği yaptık. Savaş Karakaş yapımcılığında önce müsilajın bölgedeki canlı yaşamına etkilerinin anlatıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu “Bir Umut Marmara” belgeselini, ardından ilk bölümü kısa süre önce yayımlanan “Sudaki İzler Masmavi” belgeselini hayata geçirdik.

Ekosisteme sağladığı ekonomik fayda tarımsal alanların katkısından büyük

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise deniz çayırlarının ekosisteme sağladığı ekonomik fayda ile ilgili yapılan çalışmalara göre bu türün katkısının tarımsal alanların sağladığı faydadan daha fazla olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Öztürk, deniz çayırlarının ekosistemdeki yerine ilişkin ise, “Ömrünü tamamlayan Posidonia yaprakları akıntı ve dalgalarla kıyıda banketler oluşturur. Bu yapılar kıyı çizgisini korur, erozyonu önler pek çok deniz canlısının yaşamını sürdürmesini sağlar. Posidonia oceanica ayrıca, deniz zemininde sık çayırlar oluşturarak birçok canlıyı üzerinde barındırır ve otla beslenen canlıların besin kaynağını oluşturur. Tüm bunlara ek olarak barınma, korunma, yumurtlama ve üreme noktasında da birçok canlıya ev sahipliği yapar. Karbon tutma özellikleri sayesinde ise iklim değişikliği ile mücadele eder” diye konuştu.

Haritalama ve temizliğin yanında farkındalık eğitimleri de verilecek

Prof. Dr. Öztürk, deniz çayırlarının günümüzde başta evsel ve endüstriyel atıklar olmak üzere yoğun kıyı kullanımı sonucu tahribat, zemin tarayıcı yöntemlerle avcılık, gemilerin ve teknelerin attıkları çıpalar, yetiştiricilik faaliyetleri, turizm ve günlük turistik faaliyetler nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesi ile Erdek, Paşalimanı Adası’nda deniz çayırlarının bulunduğu alanın sınırlarının belirleneceğini ve haritalanacağını aktaran Prof. Dr. Öztürk ayrıca, çayırların olduğu bölgelerden başta istilacı türlerden deniz salyangozu (Rapana venosa) olmak üzere yabancı türlerin yapılacak dalışlarla toplanacağını ve ekosistemin yerli sahiplerine bırakılacağını belirtti. İlk ve orta öğretim seviyesinde 30 okulda farkındalık eğitimleri vereceğiz. Marmara’da kalan son deniz çayırlarını korumak gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz ve bunu yapmak için çaba gösteriyoruz diye konuştu.

1 metrekaresi günde 14 litre oksijen üretiyor

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Posidonia oceanica deniz çayırları Akdeniz’de 11 ila 29 C arasındaki sıcaklıklarda, tuzlu ve temiz sularda 0 ila 45 metre derinlikler arasında dağılım gösteriyor. Fotosentez ile suyun oksijence zenginleşmesini sağlayan bu çiçekli bitkiler; uzun yaprakları, yatay uzanan gövde ve kökleriyle sudaki askı yüklerini ve sedimentasyonu tutup zemin hareketlerini düzenliyor. 1 metrekare alanı kaplayan Posidonia oceanica deniz çayırları günde 14 litre oksijen üretebiliyor; 1 hektarı ise yılda 1024 ton karbon tutabiliyor” dedi.