Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Erdal Kıreker atandı

Merkezi Mudanya’da bulunan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı’nı 3 yıldır sürdüren Yarbay Umut Yavaş’ın, Cari harekat ve Arama Kurtarma Daire Başkanlığı’na tayini sonrası Grup Komutanlığı’na Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker atandı.

Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker, Daire Başkanlığı görevine atanan Yarbay Umut Yavaş ile birlikte eski Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. Ziyaretleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür eden ve kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Canbolat, daha sonra Mudanya Arnavutköy’deki Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı’na iade-i ziyarette bulundu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına atanan Binbaşı Erdal Kıreker daha sonra Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Terzi, Binbaşı Erdal Kıreker’e yeni görevinde başarılar diledi.