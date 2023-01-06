Marmara Üniversitesi Havacılık Yapısalları ve Optimizasyon Laboratuvarı açıldı

Marmara Üniversitesi Havacılık Yapısalları ve Optimizasyon Laboratuvarı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’in katılım sağladığı programla akademisyen ve öğrencilerin hizmete açıldı.

Marmara Üniversitesi Havacılık Yapısalları ve Optimizasyon Laboratuvarı, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Programa Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, TUSAŞ Genel Müdürü Prof Dr. Temel Kotil, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Çelen ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katılım sağladı.

Laboratuvarlar ile havacılık alanında yeni nesil çalışmaların önü açılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Yükseköğretim Kurulu arasında geçtiğimiz yıl imzalanan işbirliği protokolü ilk somut çıktısını verdi. Belirlenen üniversitelere kazandırılacak olan ve toplam 23 farklı üniversitede açılacak laboratuvarlar ile havacılık alanında yeni nesil çalışmaların önü açılacak. İlki Marmara Üniversitesi’nde kullanıma alınan laboratuvarda havacılık yapısalları ve optimizasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi’nde açılan laboratuvar ile yapısal ağırlık azaltma, topoloji optimizasyonu ve yapısal analiz (statik-yoruma) gibi konuların açık kaynak kod platformlarında modellenmesi sağlanacak. Bu laboratuvarda yapılacak ileri Ar-Ge çalışmaları için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin sahip olduğu toplam 70 bin çekirdekli bilgisayar sisteminden 5 bin çekirdek tahsis edilecek. Öğrenciler burada çalışacakları projeler çerçevesinde programları ile maddi olarak da desteklenecekler. Yükseköğretim Kurulu ile yapılan iş birliği ile ayrıca, “TUSAŞ Bilimsel Araştırma Programı (LIFT UP++)” çerçevesinde üniversitelerde eğitim-öğretim görmekte olan 200 Doktora öğrencisinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin belirlediği konularda çalışması desteklenecek.

"Mühendis sayısı olarak 6 binlere kadar geldik“

Açılış programında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Öğrenci arkadaşlarımın bir elinde kitap diğer elinde projeleri tutmasını istiyoruz. TUSAŞ olarak son 5 yıldır, yıllık olarak yaklaşık bin öğrenci arkadaşımız Ankara’daki tesislerimize gelerek bizimle beraber çalışıyorlar. Haftanın belirli günleri. Mezun olduktan sonra da bize katılıyorlar. Geçen yıl bin 600 mühendis işe aldık. Bu yıl da benzerini yapacağız. Çünkü çok büyük projelerimiz var. Mühendis sayısı olarak 6 binlere kadar geldik. Bu sayı İnşallah yakında 10 bin olacak. Büyük bir atak helikopteri yapıyoruz o da yakında uçacak. Yine böyle birçok projemiz daha var. Uydu yapıyoruz uçak yapıyoruz ve daha birçok iş yapıyoruz. Bu nedenle biz daha çok mühendis yetiştirmek istiyoruz. İsteyince çalışınca oluyor. Bunu asıl kaynağı bu genç arkadaşlarımız olacak. Biz hocalarımız ve genç arkadaşlarımızın ayağına gelmekten gurur duyuyoruz. Gençlerimiz yurt dışına gitmesinler bize yakın gelsinler. TUSAŞ’ta şu anda milli muharipte 2 binden fazla mühendis yıllardır çalışıyor. Bu çalışanlar savaş uçağı yapmış olma tecrübesine sahip“ diye konuştu.