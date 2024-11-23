Marmara ve Avşa Adası'nda şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarılar doğrultusunda, Balıkesir’in Marmara Adalar ilçesi ile Avşa Adası’nda sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor.

Yağışla birlikte hızlanan rüzgar, Güney Marmara Bölgesi’nde hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji’nin verilerine göre Marmara ve Avşa Adası’nda gün boyunca toplamda 30 mm yağış bekleniyor. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve yollar su birikintileriyle kaplanırken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Adalara yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.

Yetkililer, yağışın gün boyu süreceğini ve rüzgarın hızının artacağını belirterek, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.