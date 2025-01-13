Marmara ve Erdek'te olumsuz hava şartları nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi

13 Ocak 2025 Tarihinde Olumsuz hava şartları nedeniyle GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri, bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. Son günlerde etkili olan kötü hava şartları, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü Narlı-Marmara hattındaki belirli seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal olduğu bildirildi. İptal edilen seferler arasında Narlı’dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara’dan ise saat 11.30 ve 17.30 seferleri bulunuyor.

Marmara RoRo şirketi de Erdek-Saraylar-Tekirdağ hattındaki 05.00 seferi ile Saraylar-Erdek hattındaki 06.30 seferinin iptal edildiğini açıkladı.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına sefer saatlerini takip etmeleri ve alternatif planlar yapmaları gerektiğini belirterek, hava şartlarının etkisinin devam etmesi durumunda yeni duyurular yapılacağı bilgisini verdi.