Marmara'ya hem havadan hem denizden deşarj devam ediyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) denize sıvı deşarjı yapmaya devam ederken, havadan da salınım yaptığı asit dumanı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bandırma halkı çevre kirliliğine neden olan deniz kirliliğinden ve hava kirliliğinden artık bıkmış durumda. Denize akıtılan bu atıkların zararlı olup olmadığının, havaya salınan dumanların incelenmesini Bandırma halkı yetkililerden talep etmiş ve hiç bir sonuç alınamamıştı. Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) bugün asit dumanı salınımı ile Edincik ve çevrede bulunan zeytin ağaçlarının bu dumana maruz kalmasına neden olurken Edincik ve Düzler mevkiinde yaşayan vatandaşlar artık isyan etme seviyesine gelerek bu deniz deşarjı ve havaya salınan bu dumanlardan bıkmış ve bezmiş durumda.

Tesisin Marmara Denizi’ni kirletip kirletmediği sorusu bir kez daha gündeme geldi. Havadan ve yerden görüntülenen fabrikanın bacalarından sarı ve siyah dumanların çıktığı görülürken bu dumanların zeytin ağaçlarına ve mahsulüne zarar verdiği görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde ise sahilde balık ölümlerinin yaşandığı ve bu ölümlerin devam ettiği iddia ediliyor. Denizin üstünde atık bir tabakanın ve sahilin içler acısı olduğu da gözlerden kaçmadı.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı ve aynı zaman da Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanı Serdar Polat konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şuanda Bandırma körfezimizde L iskeledeyiz arkamızda muhteşem bir körfez manzaramız var, ancak ne yazık ki bu körfezimizin gönden güne kirlendiğini ve can çekiştiğini hep dile getiriyoruz ve buna da şahit oluyoruz ve arkamızda canlı bir şahitlikle karşı karşıyayız. Daha önce de defalarca gündeme getirdiğimiz üzere körfezimizde ki gübre fabrikası yaptığı salınımlarla çevremize ne yazık ki kirletmekte. Gördüğümüz üzere yine ciddi bir şekilde dumanı tüm körfezimizi kaplamış pozisyonda. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz üzere Bandırma halkının tüm bileşenleri tüm halkımızın en büyük isteği bu körfezimizde denize girmek bu körfezin canlılığını ve devamlılığını sağlamaktır bunun için defalarca yetkili kurumları, defalarca yetkili organları basın yolu ile basın açıklamalarıyla defalarca konuyu gündeme getirmiştik biz istiyoruz ki bu körfezimizde yer alan fabrikaların kurum ve kuruluşların atıklarını bu şekilde yada atıklarını kesinlikle arıtmadan filtrelemeden doğaya salmamaları çünkü başka bir Bandırma körfezimiz yok bahsettiğimiz dumanların olduğu bölge Edincik bölgemizde bölgenin belki de Türkiye ekonomisine en büyük katkısı olan zeytin arazilerinin üzerinde bulunmakta. Bu zeytinlerin bu doğadan bu dumandan etkilendiğini tabi ki tüm uzman tarımcılar uzman ziraat mühendisleri defalarca dile getirdi. Biz körfezimizde balıklarla birlikte bu körfezin tadını çıkararak ve özellikle bölgemizde ki zeytin ürünlerine zarar vermeden yaşamak istiyoruz bu sadece bizim bir isteğimiz değil bu bölgede yaşayan halkımızın, çiftçimizin ve doğa severlerin tüm Bandırma halkının isteğidir. Yetkililerden artık bunları dikkate almasını talep ediyoruz " şeklinde konuştu.