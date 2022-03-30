Marmara'ya şiddetli fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına bekleniyor

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 30.03.2022 17:38
  • Güncelleme: 30.03.2022 19:09
Marmara'ya şiddetli fırtına uyarısı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Ege’nin kıyı kesimleri için fırtına uyarısı yaptı. MGM’den yapılan açıklamada vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Trakya’nın batısı ile Kıyı Ege’de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın 31.03.2022 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trakya’nın batısı ile Kıyı Ege’de, 01.04.2022 Cuma günü Marmara ve Ege Bölge geneli ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, rüzgârın 31 Mart 2022 sabah 06.00 ve 1 Nisan 2022 akşam 23:59 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken, rüzgarın hızının 60 ila 80 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Zehirlenmeye karşı dikkatli olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbir alması gerektiği uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; vatandaşların çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Başkan Yılmaz: '80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz'

Başkan Yılmaz: ‘80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz’

Kaymakam Toğan şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Toğan şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

Ortaköy'e 'Yaman' muhtar adayı

Ortaköy’e ‘Yaman’ muhtar adayı

Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu

Silivri’de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu

Şampiyona iki ödül daha

Şampiyona iki ödül daha

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

2
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

3
E-5'te kahreden ölüm

E-5’te kahreden ölüm

4
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

5
Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

6
Elektrik kesintilerine dikkat !

Elektrik kesintilerine dikkat !

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı