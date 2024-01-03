Marmarabirlik'in 70. yılında hedefi 70 ülkeye ihracat

Marmarabirlik, kuruluşunun 70. yılında hedef büyütüp, ihracat yaptığı ülke sayısını 70’e çıkarmayı ve 35 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İhracat Şampiyonları listesinde son 14 yılda 7 kez ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik, yurt dışı pazarını genişletiyor.

2023 yılında Katar, Filistin, Senegal ve Belarus’u ekleyerek ihracat yaptığı ülke sayısını 63’e çıkaran Marmarabirlik, kuruluşunun 70. yılında ihracat yaptığı ülke sayısını arttırmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İhracatımızın 4 bin tonlar seviyesinde olduğu 2010 yılından bu yana Marmarabirlik olarak çok yol kat ettik. Başta Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük makamı ve tüm çalışanlarımızla birlikte dış pazar payımızı arttırmak için büyük gayret gösterdik. Aldığımız ödüller ihracata verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir. Yurt içinde sektörün tartışmasız lideri konumunda bulunan Marmarabirlik, aynı başarısını yurt dışı pazarında da göstermektedir. Aranan marka haline gelen Marmarabirlik, bu sene Bosna Hersek, Özbekistan gibi ülkelere önceki yıllar ile kıyaslandığında ciddi bir ihracat miktarına ulaşmıştır. 2024 yılında etnik ve duygusal bağlarımız olan Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya bölgesinde Kırım, Çeçenistan, Yakutistan, Tataristan, Dağıstan ve Moğolistan hedef ülkeler arasına eklenmiştir. Öncelikli hedefimiz bu ülkelerde ürün çeşitliliğimizi arttırarak miktar olarak büyümektir. Sektörün en önemli oyuncularından biri olan ve global bir marka haline gelen Marmarabirlik ürünleri Avrupa pazarında; Lidl, Real, Metro, Migros, Alberthein, Bingo, Rusya’da Azbuka, Vkusa, Asya’da Korzinka, Avustralya’da Coles, Amerika pazarında ise Walmart gibi ulusal zincir market raflarında tüketici ile buluşturulmuştur."

"Marmarabirlik’in geleceği ihracattır" diyen Hidamet Asa, "Göreve geldiğimiz günden bugüne yönümüzü daha çok satışa ve ihracata çevirdik. Gelinen bu süreçte toplam satışlarımızın içinde ihracat miktarı yüzde 25’ler seviyesine ulaştı. 1954 yılında kurulan Marmarabirlik ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesine öncülük etmiş ve değer kazandırmıştır. Marmarabirlik olarak 70. kuruluş yıl dönümünde hedefimiz; ihracat yaptığımız ülke sayısını 63’den 70’e çıkarmak ve 2024 yılında 35 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İhracat Müdürlüğü ile yapılan yılsonu değerlendirme toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asa, "İhracatımızı arttırmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eğer toplam satışların içerisinde yüzde 40 ihracat hedefine ulaşma başarısını yakalarsak, Marmarabirlik hem büyüyecek hem de üreticinin ürünü değer kazanacaktır. 2023 takvim yılında yapılan ihracat ve ihraç kayıtlı yurtdışı satışlarımız bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 25 artmış ve 28 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.