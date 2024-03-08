Marmarabirlik sanayi maksatlı imar planına kavuştu

Marmarabirlik’in gelecek 50 yıllık imar planı sorunu çözüldü. Yapılan yeni imar durumuna göre bölgede 1/1000’lik sanayi alanı olan tek tesis Marmarabirlik oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bu sorunun çözümünde desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Özellikle sahip olduğu verimli toprakları ve uygun iklimiyle ciddi tarımsal potansiyele sahip olan Bursa’da zeytin üreticileri ve onların ortak değeri olan Marmarabirlik’in 50 yıllık geleceğini etkileyecek olan imar planı sorunu çözüldü. Yapılan yeni imar planına göre bölgede 1/1000’lik sanayi alanı olan tek tesis Marmarabirlik oldu. Bu sayede arsanın tamamına kadar yüzölçümüne sahip kapalı alan yapılmasına imkan sağlandı. 2011 yılı öncesinde 1/5000’lik ve 1/25000’lik planlar konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktaydı. Yeni imar durumuna göre bölgede 1/1000’lik sanayi kullanım alanına sahip tek tesis Marmarabirlik oldu. Bu çerçevede planlanan alanda zeytinin tarladan sofraya olan sürecinde zeytin üretiminden, işlenmesine depolamadan ambalajlamaya kadar işlemlerin gerçekleştirilebileceği tesisler kurulacak.

Bursa’da kırsal kalkınmayı sağlanmak amacıyla kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçinin yanında olan ve Bursa’nın tarım potansiyelini önemseyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmarabirlik’in Bursa için ve zeytin üreticileri için öneminin farkında olduklarını söyledi. Başkan Aktaş, zeytin üretimini ve zeytin üreticilerini doğrudan etkileyen yeni düzenlemesi ile Marmarabirlik’in 1/1000’lik tek tesis alanına sahip olduğunu belirtti.

Başkan Aktaş, “Özellikle 4 ilçemizin yoğun olarak tarım girdisini oluşturan, Türkiye’nin en önemli kuruşlarından Marmarabirlik’in öneminin farkındayız. Bursa’da üretim gerçekleştiren 30 bin civarındaki zeytin üreticimizin geleceğini düşünmek zorundayız. Bu düzenleme ile zeytin üreticilerimizin ve Marmarabirlik’in gelecek 50 yıllık sorununu çözmüş olduk. Bu düzenleme ile bölgede 1/1000’lik sanayi alanında planlanan tek tesis Marmarabirlik oldu. Gerçekleşen yeni düzenleme, Marmarabirlik’in zeytin ile ilgili her türlü üretim, değerlendirme, işleme, ambalajlama ve depolama gibi tarladan sofraya olan sürecine olumlu etki edecek. Bursa’nın en önemli tarımsal değeri olan zeytinin geleceğini korumak, gelişip daha da büyümesini ve marka değerinin artmasını sağlayacak bu çalışmanın Bursalı zeytin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Marmarabirlik’in geleceği adına gerçekleşmiş olan imar planı değişikliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Asa, “Marmarabirlik’in gelecek 50 yıllık imar planını çözüme kavuşturmuş bulunmaktayız. Marmarabirlik, tüm zeytin üreticilerinin ortak değeridir. 60 ülkeye, 25 milyon dolarlık ihracaat yapan Marmarabirlik hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin gururudur. 30 bin zeytin üreticimizin haklarını koruyoruz. Bu manada kıymetli zeytin üreticilerimiz adına Bursalı zeytin üreticilerinin geleceği ile alakalı göstermiş olduğu bu vizyoner yaklaşımından ve desteklerinden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki aşamada OSB kurulması halinde Marmarabirlik avantajlı hale gelmiştir” dedi.