Marmarabirlik'te akaryakıt desteği başladı

Tarihinde ilk kez ortaklarına geçen yıl akaryakıt desteği sağlayan Marmarabirlik, bu yıl da üreticiye toplam 173 milyon TL akaryakıt desteğinde bulunacak.

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  • 07.04.2022 12:24
  • Güncelleme: 07.04.2022 14:34
Marmarabirlik'te akaryakıt desteği başladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Tarihinde ilk kez ortaklarına geçen yıl akaryakıt desteği sağlayan Marmarabirlik, bu yıl da üreticiye toplam 173 milyon TL akaryakıt desteğinde bulunacak.

Üretici odaklı hizmet anlayışıyla ortaklarına destek vermeye devam eden Marmarabirlik, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ortaklarına akaryakıt desteğinde bulunacak. “Üreticimiz zor bir süreçten geçiyor” diyen Hidamet Asa, Marmarabirlik yönetim kurulunun almış aldığı karar doğrultusunda, ortakların üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla akaryakıt desteği vermeye bu yıl da devam edeceklerini ifade etti.

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Üretici ortakların, 31 Ekim 2022 tarihine kadar anlaşma yapılan akaryakıt firmalarının herhangi bir istasyonundan mazot alabileceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Gübre, zirai ilaç ve sigorta desteği ile birlikte üreticilerimizin en önemli girdi kalemini oluşturan akaryakıt desteği verilmesine başlanmıştır. Kooperatifine son 3 yılda ortalama ürün teslimatı bin kilo ve altında olan ortaklara 250 litre, bin bir kilo - bin 500 kilo arasında olan ortaklara 300 litre, ortalama teslimatı 2 bin 501 kilo ve üstünde olan ortaklara 350 litre akaryakıt desteği verilecektir. Akaryakıt desteği için ortaklarımıza toplam 173 milyon lira kredi tahsisatı yapılmıştır ” dedi.

Verilen akaryakıt desteğinin, üretimde verimliliği artırmak ve sürdürülebilir bir tarım yapılmasını sağlamak için büyük önem taşıdığını vurgulayan Asa, “Üreticimiz, Tarsim, Kasko ve Trafik Sigortasını yaptırmakta, zirai ilacını, organik ve organomineral gübresini kooperatifinden almakta, iki yıldan bu yana da akaryakıtını da kooperatifinden temin etmektedir” dedi.

Başkan Asa sözlerini şöyle tamamladı: “Akaryakıt desteğinden faydalanacak olan ortaklarımızın, bağlı oldukları kooperatiflere giderek gerekli idari işlemleri tamamladıktan sonra anlaşma yapılan firmaların; Opet-Yakıt Kart ve Shell-Partner Card’larını almaları gerekmektedir. Üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek için toplam 335 milyon TL kredi tahsisatı yapılmıştır.”

İHA

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