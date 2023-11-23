Marmarabirlik'ten 522 milyon TL'lik ödeme

Ürün alımlarına 24 Ekim’de başlayan Marmarabirlik, ortaklara ikinci dilim olarak 24 Kasım Cuma günü 522 milyon TL ödeme yapacak.

2023 - 2024 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 1 milyar 815 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik’te ortaklar zeytin hasadına devam ederken, ödemeler de sürüyor.

Ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 4 Kasım-17 Kasım 2023 tarihleri arası teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 24 Kasım Cuma günü 522 milyon TL ödeme yapacak. Ortaklar, Ziraat Bankası ATM’lerinden ürün bedellerini alabilecek.

Ürün alımlarına yoğun bir şekilde devam edildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ortaklarımıza 1. dilim olarak 137 milyon TL ödeme yapılmıştı. Yapacağımız 2. dilim ödeme ile birlikte üreticilerimize toplam 659 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Geçtiğimiz yıl ’Hedefimiz zeytini tarımsal ürünler arasında en çok kazandıran ürün yapmaktır’ sözünü söylemiş ve açıkladığımız ürün alım fiyatları ile beklentileri karşılanmıştık. Bu kampanya döneminde de Birliğimiz ortaklarının alın terinin ve emeğinin karşılığını vermiştir. Ayrıca açıkladığımız alım fiyatlarının tüm zeytin bölgelerindeki üreticiler tarafından da büyük memnuniyet ile karşılandığını görmekteyiz. Ürün alımlarının başladığı günden bugüne Marmarabirlik piyasada tek alıcı konumundadır. Üreticimiz bu yıl Marmarabirlik’in kıymetini çok daha iyi anlamıştır. Marmarabirlik ne kadar güçlü olursa ortaklarının refah seviyesi bir o kadar artar, daha fazla destek ve hizmet alır” dedi.