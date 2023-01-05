Marmarabirlik'ten 61 milyon liralık ödeme

2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 6 Ocak 2023 tarihinde ortaklara 61 milyon lira beşinci dilim ödemesi yapacak.

Marmarabirlik 6 Ocak 2023 Cuma günü, 17 Aralık - 30 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin %yüzde 50’sinin karşılığı olarak ortaklara 61 milyon lira ödeme yapacak. Ortaklar bu gece saat 00.00’dan itibaren beşinci dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 623 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Marmarabirlik alımların başladığı 21 Ekim 2022 tarihinden bugüne kadar Gemlik çeşidi, su tipi ve yağlık dahil olmak üzere 55 bin ton ve 1 Milyar 355 milyon lira tutarında alım gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik tarihine geçecek 2022-2023 iş yılı ürün kampanyasında; 76 bin ton rekolte beyanı gelmesine rağmen kota uygulaması yapılmamış, ürün alım fiyatları üreticinin yüzünü güldürmüş, dolu afetinden zarar gören üreticilerimize ilaveten kilogram başına 2 lira destek verilerek mağduriyetleri de giderilmiştir. Üreticisi için bütün riskleri göze alan Yönetim Kurulumuz zorlu şartların üstesinden gelmeyi başarmıştır. 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde, üreticimizin önemli girdi kalemlerinden olan zirai ilaç, gübre ve akaryakıt desteği için hazırlıklar başlanmıştır” dedi.

Marmarabirlik’in 2022 yılında 1 Milyar 470 milyon lira ciroya ulaştığını belirten Başkan Asa şunları söyledi: “Marmarabirlik 2010 yılından bu yana yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaktadır. Son 12 yılda gerek ekonomik, gerekse kurumsallaşma adına büyük atılım gerçekleştiren ve ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kurumlarından biri olarak gösterilen Marmarabirlik’in bu başarısı ekip çalışmasının göstergesidir. Marmarabirlik’in büyümesi ortaklarımızın da refah seviyesini artırmakta, zeytin üretiminin daha da büyümesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Marmarabirlik zeytin üretiminde devamlılığı sağlayan bir kurum olmuştur.”