Marmarabirlik'ten 860 milyon TL kredi tahsisatı

Marmarabirlik üretimi desteklemek ve maliyetleri azaltmak hedefi ile ortaklarına toplam 860 milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptı. En üst limit 100 bin TL, en alt limit ise 20 bin TL olarak belirlendi.

2010 yılından bugüne ortaklara destek olmak amacıyla, piyasa şartlarının altında fiyatlarla gübre, zirai ilaç ve akaryakıt desteği veren Marmarabirlik, 2024 yılı için ortaklarına toplam 860 milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptı. Ürün alım bütçesi ile tarihe geçecek bir ürün alım dönemini geride bıraktıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Amacımız üreticimizin zeytin üretiminde bütün girdileri için destek olmak ve uygun şartlarda, zirai ilaç, bakır, sülfat, hazır bordo ve Marmarabirlik ’KopOrganik’ markası ile Organik ve Organomineral gübre olmak üzere kredi tahsisatı yapmaktır" dedi.

Başkan Asa, 2024 yılı için ortaklara tahsis edilen kredi limitleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Ürüne vadeli olarak ayni kredi limitleri belirlenecek olup, vade 31 Aralık tarihi olacaktır. 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti olan 30.44 TL’nin yarısını üretime destek veriyoruz. Kooperatif genel kurullarına 3 yıl üst üste katılanlar için yıl bazında bin 500 TL verilecektir. En üst limit 100 bin TL, en alt limit 20 bin TL olacaktır. Ortaklarımızın bir yıllık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Toplam ayni kredi tahsisatı 860 milyon TL’dir. Ürün alımlarında tutar olarak, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 üzerinde bir artış olmuş, yüksek miktarda öz kaynak çıkışı yaşanmıştır."

Marmarabirlik’e zarar vermemek için kontrollü politikalar yürüttüklerini belirten Başkan Asa, "Kimyasal gübre dağıtımı bu yıl yapılmayacaktır. Bu sene faiz oranlarının yüzde 45’ler seviyesinde olması sebebiyle mümkün görünmemektedir. Ortaklarımızı faiz yükünün altına sokmamız doğru değildir. Nisan ayı sonunda ürün bedelleri ödendikten sonra, Birlik imkanlarının elvermesi halinde akaryakıt desteği vermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

2023-2024 ürün alım kampanyasında tavan fiyat 125 TL, taban fiyat 47 TL, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 45 TL olarak belirlendi ve Marmarabirlik toplam 2 milyar 823 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. Alınan ürün bedellerinin yüzde 50’si 15 günlük periyotlarda peşin, geri kalan toplam tutarın yarısı Ocak’ta ödendi ve son dilim ödemenin de Nisan ayı sonunda yapılacağı üreticilere duyuruldu.