Marmarabirlik'ten ortaklarına 332 milyon liralık ödeme

Marmarabirlik, devam eden 2023/2024 ürün alım kampanyası çerçevesinde 8 Aralık Cuma günü ortaklara 332 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

2023/2024 ürün alım kampanyasına 24 Ekim tarihinde başlayan ve ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, bugüne kadar 2 milyar 512 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi. Ortaklara 18 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında teslim ettikleri ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 8 Aralık Cuma günü (yarın) 332 milyon TL ödeme yapılacak. Ortaklar saat 00.00’dan itibaren 3. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 991 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

Ürün alımları hakkında açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2023/2024 ürün alım kampanyasını değerlendirdiğimizde Marmarabirlik tarihine geçecek bir kampanyadır. Piyasada fiyatları regüle eden ve üreticinin hakkını koruyan Marmarabirlik tek alıcı konumundadır. Diğer alıcıların olmaması nedeniyle ürünün tamamı Marmarabirlik’e gelmektedir. Bu sebeple 3 milyar lira tutarında alımın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bütün kooperatif bölgelerimizde iri dane ürünün olduğunu görüyoruz. Toplam sofralık zeytin alımlarının içinde 18-20 dane zeytin yüzde 45,6 oranındadır. Böyle bir hasat dönemi ilk defa gerçekleşiyor. Marmarabirlik ortalama ürün alım fiyatı ise 93,08 TL’dir” dedi.