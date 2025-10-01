Marmarabirlik vites büyüttü kozmetik ve çikolata sektörüne de giriyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, birlik olarak kozmetik sektörüne de girdiklerini belirterek ayrıca zeytinyağlı çikolata üzerinde çalıştıklarını söyledi. Rekolte beyanlarının 17 ekime kadar devam edeceğini belirten Yıldız, üyelerden şuana kadar 41 bin ton rekolte beyanı geldiğini, rekolte beyanlarının ne kadar gerçek olursa alımların o kadar daha kolay olacağını söyledi. Yıl sonu itibarıyla ihracatta 35 milyon dolarla Marmarabirlik olarak tarihi bir rekora imza attıklarını kaydeden Yıldız, hedeflerinin bu rakamı 50 milyon dolara çıkarmak olduğunu belirtti.

Yeni yönetim ile yeni dönemde vites büyüten Marmarabirlik "Ulusaldan Küresele" mottosuyla çıktığı yolda sezon öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. "Marmarabirlik İle Yeni Döneme Güvenli Adım" başlıklı basın toplantısı öncesinde basın mensupları fabrika gezisi yaptı.

Zeytinin işlenmesi ve paketlenmesini tesiste gören gazetecilere burada bilgilendirme yapıldı. Ardından geçilen basın toplantısında konuşan Yıldız, 2025 yılı hasat öncesinde kapılarını basın mensuplarına açtıklarını söyledi.

Yıldız, 30 üye ve 8 kooperatifli bir birlik olarak bu yıl 71’inci yılı kutladıklarını dile getirerek, "Şahsi bir kurum, marka değiliz. Üretici birliğiyiz. Bu emanete görev süresince sahip çıkacağız." dedi.

"Marmarabirlik güçlü olursa ortakları güçlü olur"

Ortakların ve kooperatiflerin oluşturduğu birliğin ürününün kıymet görmesinin kendilerine şevk ve azim sağladığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Zeytin sektörünün öncü ve sürükleyici kuruluşuyuz. Sezon yaklaşıyor. Şu an ekim ayı başındayız ortalarına doğru zeytinin kararma durumuyla ilgili olgunlaşma sağlandığı anda açılışa hazırız. Marmarabirlik güçlü olursa ortakları güçlü olur. Mali gücü olursa kendisini daha rahat ifade edebilirse ortakları açısından da herşey daha iyiye gider. Bundan sonra Marmarabirlik herşeyi doğru söyleyerek ifade edecek. Şişirme bütçe ve haberlerle gündeme gelmeyecek."

Mali olarak zor dönemden geçtiklerini ve bunun ağır tahribatı olduğunu vurgulayan Yıldız, "Fiyat verirken şov yapmayacağız. Bireysel şovlar kuruma zarar veriyorsa dur diyeceğiz. Şov yapmadan sonucu nasıl olursa olsun kurumu ayakta tutmak adına ilerleyeceğiz. Şov nedir? Reel olmayan rakamlardır. Geçmişte yapılan hatalardır." ifadesini kullandı.

"Şu ana kadar 41 bin ton rekolte beyanı geldi

Yıldız, rekolte beyanlarının başladığını ve 17 Ekim’e kadar süreceğini belirterek, şunları söyledi: "17 ekime kadar devam ediyor. Şu ana kadar 41 bin ton rekolte beyanı geldi. Gerçek rekolte beyanı olmasını ortaklarımızdan rica ediyoruz. Bu rakamlar doğru gelirse daha doğru alım olur. Bursa ve Balıkesir’i de içine alan Marmarabirlik üretim bölgesinde 130 bin ton sofralık zeytin rekoltesi bekleniyor. Yağlık da eklendiğinde 170 bin ton zeytin bekliyoruz. Asla fiyat geri gelmeyecek bunu ortaklarımızın bilmesini istiyoruz." İhracatlarının dönem sonu itibarıyla 35 milyon dolarla rekor kırdığına dikkat çeken Yıldız, "Tarihi bir rekora imza attık. 50 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Tonaj olarak da 2 katına çıkarma hedefimiz var." diye konuştu.

30 bin tonluk tesis sözü

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ileriye dönük hedefleri arasında 70 bin ton zeytin alımı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Büyümeyi nasıl sağlayacağız? 30 bin tonluk son sistem yeni depo te tesis yapma sözünü veriyoruz. Bütün kooperatiflerin kullanabileceği tesis sözü veriyoruz. İç pazarda kapısını çalmadığımız yer kalmadı. AFAD, Jandarma ve Türk Kızılay’ı ile görüşüyoruz yeni sözleşmeler gerçekleştireceğiz. Yeşil, siyah, ezme zeytin ve zeytinyağ tesislerini Marmarabirlik’e kazandırarak üreticimizden daha fazla zeytin alabileceğiz. Yeni ürünlerle sofralara ulaşmak istiyoruz. Küreselde sektörün büyük oyuncularından olmak istiyoruz."

Zeytinyağlı çikolata

Kozmetik gibi inovatif ürünlere girdiklerini, sabunlar, duş jeli gibi ürünler üzerine çalıştıklarını anlatan Yıldız, "Bunlar için yeni fabrika kurmaya gerek yok. Sağlıklı ürünlerimizi daha sağlıklı yaparak raflara koymak istiyoruz. 2 ay önce çalışmalara başladık. Türkiye’de ilk ürün olacak. Gençlerimiz ve çocuklarımızın rahatlıkla tüketebileceği, palm yağı içermeyen, bu zararlı yağ yerine zeytinyağı kullanılan ekmeğe sürmelik çikolata yaptık. Yakında sofralarda olacak" dedi.

Sırf ortaklara iyi görünmek için yanlış fiyat açıklamayacaklarına vurgu yapan Yıldız, verdikleri fiyatın piyasa fiyatının altında kalması durumunda fiyat farkını vereceklerini söyledi. Piyasada panik havası yaymaya gerek olmadığını aktaran Yıldız, "Ortaklarımızdan ürünlerimizi alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bir yılda 1 milyar TL kazanım

Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş da finans yükünü azaltmak adına acil eylem planı geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıla yönelik yaklaşık olarak 500 milyon liralık kazanım öngördük. Finansman yükünü azaltıp 2 yıl içine ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Takvim yılı sonuna kadar 1 milyar lira gibi gelir bekliyoruz. Kampanya dönemi yaklaştı. Bunu yaparken ortaklarımızı mağdur etmemek istiyoruz. Sorunsuzca ürünleri alacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yıldız ve Ertaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.