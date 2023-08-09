Marmaraereğli'nde sosyal yardım faaliyetleri devam ediyor

Tekirdağ Marmarereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, ilçe genelinde 150’ye yakın haneye çeşitli yardım ve destekte bulunduklarını dile getirdi.

Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, ilçelerinin turizm bölgesi olması dolayısıyla emniyet ve asayiş görevlerine azami derecede ağırlık verdiğini söyledi. Kaymakam Gürbüzerol, ilçelerindeki tatil bölgelerinde yaz döneminde nüfusun olağanüstü arttığını, bu sebeple polis ve jandarma ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için hassas bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla ilçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını vurgulayan Gürbüzerol, "Kişisel bakım, ekonomi durumu iyi olmayanlara yardım projeleri, engelli, yatalaklara, eşi ölmüşlere, çocukların okul masraflarına kadar yardım projelerini hassasiyetle devam ettiriyoruz. Vakfımız vasıtasıyla yaklaşık 100-150 arası haneye yardım yapılıyor. Evini temizlemeye imkanı olmayanların evlerini temizletiyoruz. Kuaför hizmetine kadar her türlü taleplerini karşılıyoruz" dedi.