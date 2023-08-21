Marmaraereğlisi'nde göz nuru sergisi açıldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde el emeği yıl sonu sergisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Marmaraereğlisi Belediyesi binasında gerçekleştirilen el emeği yıl sonu sergisinin açılışına; Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe protokolü ve kursiyerler katıldı. Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Hikmet Ata, "El emeği ürünler, bir toplumun kültürel zenginliğini yansıtırken aynı zamanda sanatçılarımızın emeklerinin birer göstergesidir. Bu tür etkinliklerle hem sanatı destekliyor, hem de vatandaşlarımızı sanatla buluşturuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel sergiye bekliyoruz" dedi.

Sergi, cuma gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.