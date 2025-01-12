Marmaraereğlisi'nde korkunç olay: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada anne ve kızı ölü olarak, baba ise ağır yaralı halde bulundu.

Marmaraereğlisi'nde korkunç olay: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada anne ve kızı ölü olarak, baba ise ağır yaralı halde bulundu.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde ihbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri, evde kız çocuğu ve annenin cesedi ile karşılaşırken baba ise ağır yaralı halde bulundu.

Marmaraereğlisi'nde korkunç cinayetler ve intihar girişimi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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İddiaya göre, ağır yaralı şahsın eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu düşünülüyor.