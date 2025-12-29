Marmaraereğlisi'nde otomobil refüje çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Cedit Ali Paşa Mahallesi belediye binası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Gök idaresindeki 06 NB 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluştu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Gök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.