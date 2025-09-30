Marmaraereğlisi'nde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Y.S.’nin kullandığı 59 AIE 958 plakalı tır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı birinci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki A.B.B.’nin kullandığı 59 ADL 162 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.B.B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne, tır sürücüsü Y.S. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.B.B. hayatını kaybetti.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; kazada tırın otomobile çarpma anı net bir şekilde görüntülere yansıdı.