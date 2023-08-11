Marmaraereğlisi Plaj Voleybolu Halk Şenliği hazırlıkları başladı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenecek Plaj Voleybolu Halk Şenliği hazırlıkları başladı.

Marmaraereğlisi Belediyesince organize edilen ve 18-20 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecek Plaj Voleybolu Halk Şenliği için geri sayım başladı. Marmaraereğlisi Plajı, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Organizatör Kadir Hergüner, düzenlenecek voleybol turnuvasına uluslararası takımların katılacağını söyledi.

Ana kort ve ikinci kort olmak üzere direkler yerleştirildiğini, etkinliğe 7-8 ülkeden katılım beklediklerini söyleyen Marmaraereğlisi Belediyesi Belediye Başkanı Hikmet Ata, tüm vatandaşları şenliğe davet etti.