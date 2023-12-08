Marmaray 10 yılda 1 milyardan fazla yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’da bugüne kadar 1 milyarın üzerinde yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul’u etkisi altına alan sisli havanın ulaşımı olumsuz etkilediğini hatırlattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi sonucu Boğaz’dan geçmek isteyen yolcuların Marmaray’a yöneldiğine işaret eden Uraloğlu, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Boğaz geçişlerinde Marmaray’ı kullanmak isteyen vatandaşlar için TCDD Taşımacılık tarafından ek seferler koyuldu. Marmaray’ın Gebze ile Halkalı arasında gerçekleştirilen hafta içi 287, hafta sonu 297 tren seferlerine ek, ilave tren seferleriyle birlikte 392 bin yolcu daha taşındı. Marmaray’da günlük ortalama 565 bin yolcu taşınırken, ek seferlerle bu sayı 621 bine ulaştı. İstanbul’un toplu ulaşımına çözüm üretildi" dedi.

"Günlük 710 binlere ulaşarak taşıma rekoru kırıldı"

Uraloğlu, metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunan Marmaray’da Halkalı-Gebze arası seyahat süresinin 108 dakika sürdüğünü hatırlatarak, "Mevcutta Gebze ile Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla Marmaray trenleri işletilirken, Ataköy ile Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla tren seferleri yapılıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 10. yaşını kutlayan Marmaray’da bugüne kadar toplam 1 milyarın üzerinde yolcu seyahat etti. Günlük yolcu rakamları 710 binlere ulaşarak taşıma rekorları kırıldı" diye konuştu.

Londra’dan Pekin’e demiryolu ile kesintisiz bağlantı

Marmaray’ın Londra’dan Pekin’e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkanı sunduğunu hatırlatan Uraloğlu, sadece yolcu değil yük taşımacılığının da yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığı da kesintisiz olarak yürütülüyor. Marmaray’ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriliyor. Yüksek hızlı trenler Marmaray’dan geçiş yaparak Halkalı’ya kadar ulaşırken, gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray’dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor."