Marmaray'da 15 yaşındaki genç kız intihar etti, seferler aksadı

Yenikapı Marmaray istasyonunda 15 yaşındaki bir kız, raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle seferler yaklaşık 1 saat aksadı.

Olay, Yenikapı Marmaray istasyonu Gebze yönünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki A.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle Marmaray aracının önüne atladı. Raylara atlayan genç kız, Marmaray aracının çarpmasıyla ağır yaralandı.

İstasyonda bekleyen yolcular olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Marmaray’ın altında kalan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Olay nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü.