Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat aralıksız hizmet verecek

Marmaray banliyö hattı ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı deprem bölgesinden gelen vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00'a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecek.

Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat aralıksız hizmet verecek
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Marmaray banliyö hattı ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı deprem bölgesinden gelen vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecek.

TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hesabından yapılan açıklamada, “Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.