Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat aralıksız hizmet verecek

Marmaray banliyö hattı ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı deprem bölgesinden gelen vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecek.

TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hesabından yapılan açıklamada, “Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.