Marmaris Belediyesi ekipleri baba ve 3 kızını sağ olarak kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) depremin 63’üncü saatinde Suriyeli bir baba ve üç kızını enkaz altından sağ olarak çıkardı. Çocukları ve babayı sağ olarak enkazdan çıkaran ekipler büyük mutluluk yaşadı.

Afetlerde arama kurtarma yapmak amacıyla Marmaris Belediyesi bünyesinde kurulan Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nden (MABKE) 6 kişilik bir grup depremin hemen ardından bölgeye intikal etmişti. AFAD ekipleriyle koordineli bir biçimde ilk olarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaşan ekip burada depremin 52. saatinde Eymen (3) ve Esra (7) adında iki küçük çocuğu enkazdan sağ olarak kurtarmayı başarmıştı.

Önce kızları, sonra babaları kurtarıldı

Buradan Antakya’ya geçen ekip Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık mevkiinde çalışmalara başladı. İki enkazdan ses geldiği bilgisi üzerine hemen binalarda dinleme yapan ve apartmanın enkazında canlı olduğunu tespit eden MABKE ekibi sesin olduğu yere ulaşmak için betonu kazmaya başladı. Sesin olduğu yerde baba ve 3 kızının olduğu görüldü. Yaralı baba önce 3, 4 ve 7 yaşlarındaki üç kızını Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi personellerine teslim etti, sonra da kendisi de başarılı bir şekilde çıkarıldı. Suriyeli aile sağlık ekiplerine teslim edildi. MABKE ekibi bir kişiyi alacaklarını düşünürken 4 canı kurtarırken annenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gurur duyuyoruz

Sonrasında diğer kurtarma ekipleriyle birlikte yine Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı binanın dördüncü katında enkaz altında kalan bir kişiyi kurtaran ekipler aynı enkazdan 1 erkek ve hamile bir kadını da çıkarttılar. Bölgede çalışan MABKE ekibinden Selma Kılıç, Yavuz Maden, Ferut Savaşkan, Hakan Şahin, Yunus Çelik, İbrahim Aktaş’a teşekkür eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sizlerle gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.