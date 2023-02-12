Marmaris tek yürek oldu, deprem bölgelerine yardımlar gönderilmeye devam ediyor

Yüzyılın en büyük felaketlerinden olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Muğla’nın Marmaris ilçesi de adeta tek yürek oldu. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde ilk günden itibaren Marmaris Belediyesi, tüm sivil toplum kuruluşları ve odalar deprem bölgelerine yardım göndermek için seferber oldular.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, TURSAB Btk Başkanı Suat Esin ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız yardım toplama merkezini ziyaret etti.

Yetkililer tarafından deprem bölgesine yapılan yardımlar ve depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan bir yardım tırı da dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Depremin ilk gününden itibaren tüm Türkiye’de olduğu gibi Marmaris’ten de arama kurtarma, araç gereç ve insani yardımların aralıksız devam ettiği ifade eden Kaymakam Aksoy; "6 Şubat’ta meydana gelen bütün ulusumuzu acıyla vuran deprem sonrasında bütün ülkemizde olduğu gibi, Marmaris’imizde de bölgedeki afetzedelerimize ulaştırmak üzere yardım toplama faaliyetlerimize planlama çerçevesinde hep birlikte işbirliği içerisinde devam ediyoruz. Bilindiği üzere ayni yardımlar AFAD başkanlığımızca ve buna bağlı olarak AFAD İl Müdürlüğümüzce yapılan plan koordinasyon çerçevesinde bölgeye gönderilmektedir. Biz de ilçemizdeki bütün paydaşlar olarak kaymakamlığımız, belediyemiz, ticaret odamız, esnaf odamız, deniz ticaret odamız, GRTOB ve TURSAB ile bütün arkadaşlarımızla birlikte koordinasyon ve uyum içerisinde yardımları topluyoruz. Toplanan yardımları şu anda bulunduğumuz karayolları şantiyesinde depoluyoruz. Burayı deprem yardım toplama koordinasyon ve sevk merkezi olarak kullanıyoruz. Burada toplayıp gücümüzü birleştirerek bölgeye sevk ediyoruz’ dedi.

"Depremzedelerimiz için yatak kapasitemizi 3 bine çıkardık"

Kaymakam Aksoy; "Depremden etkilenip de bölgesinde evi yıkılmış olan bulunduğu ilde kalmak istemeyen vatandaşlarımızla bildiğiniz gibi yine AFAD başkanlığımızın koordinesinde depreme maruz kalmamış diğer illere geçici iskan ve barınma maksadıyla sevk ediliyorlar. Bunun dışında münferiden gelen depremzedelerimiz de oluyor biz Marmaris’imizde kadirşinas fedakar yardımsever Marmaris halkının, iş insanlarımızın desteğiyle şu anda 3 binin üzerinde bir barınma kapasitesi oluşturduk, ihtiyaca göre bu kapasite daha da artacaktır. İlçemizdeki iş insanlarımız, otel sahiplerimiz, turizmcilerimiz gelecek konuklarımızın tüm iaşe ihtiyaçlarıyla beraber misafir edecekler ama bunun dışında yine ihtiyaç duyulan bütün yeme, içme, temel ihtiyaç maddeleri, giyim, hijyen, temizlik malzemeleri de yine gerek ilçemizde bulunan hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla ve gerekse il AFAD müdürlüğümüz ve valiliğimizce AFAD bütçesinden karşılanacaktır. Ben bu sürecin başarılı etkin vatandaşlarımızın yararına gerekli işbirliği yapan bütün emeği fedakarlığı gösteren burada bulunan bütün değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle otellerin süratle misafirlere hazır edilmesinde emeği geçen GETOB Başkanı Mustafa Bey’e yine bütün diğer arkadaşlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Tüm ilçe ortak koordinasyon ve iş birliği içerisindeyiz"

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy; "Belediye başkanımıza yardımların toplanılmasındaki ve koordinasyonundaki destekleri ve çabaları için teşekkür ederim. Çok necip çok kadirşinas büyük bir milletin çocuklarıyız. Bunun verdiği güçle inşallah bundan sonra Marmaris ilçesi olarak bütün kaynaklarımızı seferber ederek, gerek bölgeye yardım yapma konusunda ve gerekse ilçemize gelecek misafirlerimizin ağırlanması konusunda koordinasyonumuzu en üstte en üst düzeyde tutarak İşbirliği ve planlamayı da en etkin biçimde yaparak elimizden gelen her şeyi yapacağız’’ diyerek gelen talepler ile deprem bölgesine yardım göndermeye devam edeceklerini vurguladı.

Esnaf Odası’nın 12. tırını bölgeye gönderdiklerini ifade eden Kaymakam Aksoy, karayollarında kurulan deprem koordinasyon merkezinde Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız’a, oda olarak yaptıkları destek ve depremden etkilenen bölgelere yolladıkları yardımlar için de ayrıca şükranlarını sunduğunu belirtti.