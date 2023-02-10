Marmarisli aşçılar depremzedelere yemek yapacak

Marmaris’ten 19 aşçı deprem bölgesine gidiyor. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile koordineli çalışacak Marmarisli aşçılar depremzedeler için sıcak yemek çıkaracak.

Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) depremzedelere sıcak yemek yaparak desteğini sunacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu organizasyonuyla 19 aşçı, yanlarında mutfak malzemeleri ve erzakla İskenderun’a gitmek üzere dün akşam Marmaris’ten hareket etti. Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle yola çıkan aşçıları Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş yolcu etti.

Yola çıkmadan önce bir açıklama yapan GEMAD Başkanı Çetin Deniz, “Ülkemiz için el ele birbirimize kenetlenme zamanı. Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği olarak 19 aşçı ile beraber İskenderun’a depremzede kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. İnşallah burada umduklarımızı orada yaşatabiliriz” dedi.