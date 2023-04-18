Mars'a gidecek kara aracını tasarlayacak gençlere proje desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, başarılı öğrenci topluluklarının yanında yer almaya devam ediyor. ABD Utah’ta gerçekleştirilecek Universty Rover Challenge (URC) Yarışması’na katılacak Robot Topluluğu’nun tüm ihtiyaçları için sponsor desteği sağlandı.

Üniversite seviyesindeki öğrencileri Mars’a gidecek ilk kaşiflerin kullanabileceği bir tür kara aracı tasarlamaya yönlendiren URC’de boy gösterecek BUÜ Robot Topluluğu’nun proje hazırlıkları ve diğer maddi ihtiyaçlarına Erdem Kaya Patent destek verecek. Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Erdem Kaya imza attı. Törende BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat da hazır bulundu

Onlar Türkiye’nin geleceği

İmza öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin geleceğine gençlerin yön vereceğini vurguladı. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Onlar bizim ve Türkiye’nin geleceğinin en güzel görüntüsüdür. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığından geçiyor. ABD Utah’taki yarışlara hazırlanan Robot Topluluğu’ndaki öğrencilerimizle yakından alakadar oluyoruz. Fikirleri ve projelerini gördükçe geleceğe olan ümidimiz daha da artıyor. Yarışmaya hazırlık sürecinde hem maddi hem de manevi destek almaları gerekiyordu. Bu çerçevede sponsor arayışını başlattık. Eksik olmasınlar Erdem Kaya Patent bu konuda öğrencilerimizden desteğini esirgemedi. Bu destek sadece maddi bir destek olmayacak. Ortak proje, bilimsel çalışma ve birlikte üretme konusunda da yeni kapılar aralayacak. Taraflara hayırlı olmasını diliyor, gençlere yarışlarda üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gençlere tam destek

Kendisinin de bir Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu bu özelliğini her ortamda gururla söylediğini aktaran Erdem Kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya ise; “Burası, Türkiye’nin en değerli eğitim kurumlarından bir tanesi. Her geçen gün daha da yükselen bir ivme ile büyümesini sürdürüyor. Alın teri değil, akıl terinin ön plana çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu anlayış da doğal olarak üniversitelerimizi ön plana çıkarıyor. Burada eğitim gören gençlerimizin ürettiği projeleri de kıvanç duyarak takip ediyoruz. Bursalı bir firma olarak, Bursa’mızın gözbebeği üniversitemizde proje üreten gençlere sahip çıkmanın asli görevlerimizden bir tanesi olduğuna inanıyoruz. İnşallah birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. Robot Topluluğu başta olmak üzere düşünen, araştıran ve üreten tüm gençlerimize başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun. Biz elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

30 kişilik ekip otonom kara aracı tasarlıyor

Robot Topluluğu üyesi gençler de sadece ABD’deki değil, farklı ülke ve zamanlardaki yarışlara hazırlıklarının devam ettiğini aktardı. 30 kişilik bir ekip olduklarını ve otonom kara aracı statüsünde proje hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen öğrenciler, desteklerinden ötürü Üniversite Yöneticileri ve Erdem Kaya Patent’e teşekkür etti.