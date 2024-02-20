Marsilya'da Teknik Direktör Gattuso ile yollar ayrıldı

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fransa temsilcisi Marsilya, kötü gidişat sonrasında Teknik Direktör Gennaro Gattuso ile yolların ayrıldığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Gennaro’ya ve tüm ekibine teşekkür ediyor ve onlara gelecek için iyi şanslar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Palermo, Milan, Napoli ve Valencia gibi kulüpleri çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, ligde son 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Marsilya 22. hafta itibariyle 30 puanla 9. sırada bulunuyor.