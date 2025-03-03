Mart ayı kira artış tavanı belli oldu

Mart ayı için kira artış tavan oranı yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Mart ayı kira artış tavanı yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. TÜFE’deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.