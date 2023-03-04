Mart ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi'nin Mart Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 06 Mart 2023 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

Mart ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Belediye Meclisi’nin 06/03/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Mart Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – İlçemiz Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lojmanlar Sokak üzerinde kurulmakta olan Selimpaşa Semt Pazarının, Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi 6963 ada 1 parsel üzerinde yapılan Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanına taşınmasının görüşülmesi.

2 - Mülkiyetleri belediyemize ait Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi 4538 ada 1 parsel, Çanta Sancaktepe Mahallesi 416 ada 1 parsel, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi 253 ada 2 parsel, Ortaköy Mahallesi 4030 ada 8 parsel ve Selimpaşa Mahallesi 6710 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılmasının görüşülmesi.

3 - Belediyemiz mülkiyetinde olan Gümüşyaka Mahallesi, 8231 Ada 9 parsel sayılı taşınmaza inanç ve kültürel tesis yapmak için Gümüşyaka Cem Evi Derneğine tahsis edilmesinin görüşülmesi.

4 - Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesinin görüşülmesi.

5 - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesinin görüşülmesi.

6 - Silivri Belediyesi ile Bosna Hersek’in Visoko Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.