Mart ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 06/03/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Mart Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – İlçemiz Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lojmanlar Sokak üzerinde kurulmakta olan Selimpaşa Semt Pazarının, Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi 6963 ada 1 parsel üzerinde yapılan Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanına taşınmasının görüşülmesi.

2 - Mülkiyetleri belediyemize ait Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi 4538 ada 1 parsel, Çanta Sancaktepe Mahallesi 416 ada 1 parsel, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi 253 ada 2 parsel, Ortaköy Mahallesi 4030 ada 8 parsel ve Selimpaşa Mahallesi 6710 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılmasının görüşülmesi.

3 - Belediyemiz mülkiyetinde olan Gümüşyaka Mahallesi, 8231 Ada 9 parsel sayılı taşınmaza inanç ve kültürel tesis yapmak için Gümüşyaka Cem Evi Derneğine tahsis edilmesinin görüşülmesi.

4 - Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesinin görüşülmesi.

5 - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesinin görüşülmesi.

6 - Silivri Belediyesi ile Bosna Hersek’in Visoko Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.