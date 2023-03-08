Mart Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisinin 10.03.2023 tarihine rastlayan mart ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu, saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

G Ü N D E M:

1- İlçemiz Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lojmanlar Sokak üzerinde kurulmakta olan Selimpaşa Semt Pazarının, Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi 6963 ada 1 parsel üzerinde yapılan Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanına taşınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- Mülkiyetleri belediyemize ait Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi 4538 ada 1 parsel, Çanta Sancaktepe Mahallesi 416 ada 1 parsel, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi 253 ada 2 parsel, Ortaköy Mahallesi 4030 ada 8 parsel ve Selimpaşa Mahallesi 6710 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devirlerinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz mülkiyetinde olan Gümüşyaka Mahallesi, 8231 Ada 9 parsel sayılı taşınmaza inanç ve kültürel tesis yapmak için Gümüşyaka Cem Evi Derneğine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesi ile ilgili

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6- İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle kabul edilen mahallelerimizde “Kırsal Yerleşik Alan” sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Tarım Hayvancılık ve İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.