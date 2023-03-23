MarTech Awards 2023'te Petrol Ofisi Grubu'nun Akıllı Kasa uygulamasına ödül

Pazarlama teknolojilerinin sektöre örnek olan başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği MarTech Awards 2023’te, Petrol Ofisi ve Tractus Teknoloji tarafından geliştirilen ’Akıllı Kasa Uygulaması’ ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi, Tractus Teknoloji ile birlikte geliştirdiği ’Akıllı Kasa Uygulaması’ ile MarTech Awards 2023 ödül töreninde ’En İyi B2B Altyapı Teknolojisi’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Yapılan açıklamaya göre, görüntülü işleme teknolojisi ile kasada müşterilere gerçek zamanlı öneriler oluşturan Akıllı Kasa Uygulaması, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından, 5 ana kategori altında yapılan değerlendirmeler sonucunda bu ödülü almaya hak kazandı.

Aldıkları ödül hakkında değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu CMO’su Sinan Seha Türkseven, “Bugünden Yarına Hazır vizyonumuz doğrultusunda teknolojiyi merkezimize alan, tüketicinin değişen ve gelişen taleplerine odaklanan bir ekosistem geliştirmeye önem veriyoruz. Akıllı Kasa Uygulaması da bu anlayışın bir sonucu. Akıllı Kasa Uygulaması, görüntülü işleme teknolojisi sayesinde kasada gerçek zamanlı öneriler oluşturarak müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmamızı sağlıyor. Aldığımız bu ödül uygulamamızın başarısını teyit etmesi açısından da çok değerli. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tractus Teknoloji Kurucu ve CEO’su Cüneyit Kandaşoğlu ise şunları söyledi: "Petrol Ofisi Grubu ile birlikte geliştirdiğimiz bu ürün, pazarlama teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimiz uzun çalışmaların bir yansımasıdır. Hedefe yönelik reklam gösterimi sayesinde, markaların ve reklam verenlerin doğru kitleye doğru mesajı iletme becerisini önemli ölçüde artırdık ve kullanıcı deneyimini geliştirdik. Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerinin gücünü kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun pazarlama çözümlerini sunmak için çalışıyoruz. Bu başarı, sektördeki yenilikçi yaklaşımımızın ve sürekli gelişmeye olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Bu ödül, sadece bizim için değil, aynı zamanda pazarlama ve teknoloji dünyası için de bir ilham kaynağı olacak. Son olarak, bu ödülü almamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma, Petrol Ofisi ailesine ve tüm jüri üyelerine teşekkür etmek istiyorum."