Marteniçka Şenliği Ertelendi

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 23 Şubat Pazar günü düzenlenmesi planlanan Marteniçka Şenliği, kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda alınan karar, dernek tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni tarihin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilirken, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, tüm katılımcılara anlayışları için teşekkür etti.