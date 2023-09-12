Martı, 2022'de 1600 ton karbon salımını önledi

Martı, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda, 2022 sürdürülebilirlik başarılarının yanı sıra şirketin geleceğe yönelik sürdürülebilirlik planları yer alıyor.

Martı, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Şirket, raporla Move Forward. Together adını verdiği yeni sürdürülebilirlik vizyonunu da açıkladı. Move Forward.Together vizyonu ‘Akıllı Mobilite’, ‘Temiz Şehirler’ ve ‘Güvenli Yolculuklar’ başlıklarında üç stratejik temele dayanıyor. Şirket bu yol haritasında araçların erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını geliştirmeyi (akıllı mobilite), çevresel etkileri azaltmayı (temiz şehirler), hem kullanıcı hem de vatandaşlar için güvenliği artırmayı (güvenli yolculuklar) hedefliyor.

“Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye kararlıyız”

Raporun yayınlaması hakkında konuşan Martı Kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, “Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlığımız doğrultusunda ilk sürdürülebilirlik raporumuzu sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın gelecekte tüm ulaşım araçlarının elektrikli, tüm elektrikli araçların da paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda ulaşım çözümleri sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik raporunda Martı’nın çevresel etkilerinin başında elektrikli araç filosunun kazanımları dikkat çekiyor. Yapılan analizler, e-scooterların konvansiyonel şehir içi ulaşım alternatiflerine kıyasla yüzde 18 daha az karbon emisyonuna neden olduğunu, e-bisiklet ve e-mopedlerin ise Türkiye’deki ortalama şehir içi ulaşım yolculuğuna kıyasla yüzde 40 daha düşük çevresel etki gösterdiğini ortaya koyuyor. Buna göre şirketin, 2022’de yaklaşık 1600 ton karbondioksit (CO2) salımını önlediği hesaplandı. Bu miktar yaklaşık 72 bin ağacın atmosferden bir yılda emdiği karbondioksit miktarına eşit geliyor.

Hedef, 2030 yılına kadar Net Sıfır şirket olmak

Martı’nın sürdürülebilirlik hedeflerinin başında 2030 yılına kadar kendi faaliyetlerinin yan ısıra tüm lojistik operasyonlarının da karbon emisyonlarının sıfırlanması yoluyla Net Sıfır şirket olmak geliyor. Bu hedefle, şirketin lojistik operasyonlarını yürüttüğü tüm araçların da bu süreçte elektrikli araçlara dönüştürülmesi planlanıyor.

Öte yandan tüm malzemelerin yeniden kullanılması, onarılması veya geri dönüştürülmesi yoluyla 2025 yılına kadar sıfır atık oranına ulaşmak da bir diğer sürdürülebilirlik hedefi olarak dikkat çekiyor. Bu hedefle çalışmalarını sürdüren şirket, geri dönüşüm için sertifikalı iş ortaklarıyla çalışıyor. Şirket bu yolla yalnızca 2022 yılında, metaller, lityum iyon piller, elektronik atıklar, kağıt/karbon plastikler, karışık ambalaj atıkları ve kauçuktan oluşan toplam 110 tonluk malzemenin geri dönüşümünü sağladı.

Martı Güvenlik Akademisi 2024’te açılacak

Move Forward Together sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında şirketin güvenlik başlığı altındaki taahhütleri de raporda öne çıkıyor. Buna göre temel güvenlik kurallarını sürücülerine ve kullanıcılarına sunmak için Martı Güvenlik Akademisi açılacak. Aynı zamanda yapımına başlanan e-scooter park yerleri de genişletilecek ve 2025’e kadar sayı 300’ü bulacak.

Operasyonel verimliliği artırmak amacıyla saha operasyonlarını yakından takip etme ve iş gücünü daha doğru yöneterek verimliliği artırma olanağı sağlayan bir takip mekanizmasını da 2022 yılında hayata geçiren şirket, yıl boyunca saha ekibine 1480 saat İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verdi.

Ekonomik etki alanında ise Martı, 2022 yılında yüzde 90’ından fazlası yerli olmak üzere 1000’e yakın farklı tedarikçiden mal ve hizmet satın aldı. Yerel tedarikçilere yapılan ödemeler, tüm tedarikçi ödemelerinin yaklaşık yüzde 71’ini oluşturdu.